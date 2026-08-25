Autoridades prevén cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén para este martes un cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en gran parte del país tras el paso de la Onda tropical N°41.
Sin embargo, el boletín refleja precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, y los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, este de Sucre, montañas de la Gran Caracas, este de Falcón, Apure, Barinas, Andes y lago de Maracaibo.
Por otra parte, la onda tropical N°41 continúa su paso por el Oriente del país, lo que generará precipitaciones en la región central, nororiente, centro occidente, llanos y en el Zulia, especialmente pasado el mediodía.
FUENTE : VTV
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