Autoridades prevén cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en gran parte del país

Sin embargo, el boletín refleja precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, y los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, este de Sucre, montañas de la Gran Caracas, este de Falcón, Apure, Barinas, Andes y lago de Maracaibo.

Por otra parte, la onda tropical N°41 continúa su paso por el Oriente del país, lo que generará precipitaciones en la región central, nororiente, centro occidente, llanos y en el Zulia, especialmente pasado el mediodía.

FUENTE : VTV

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