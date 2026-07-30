Autoridades prevén lluvias y chubascos en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estiman las siguientes condiciones climáticas para las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana se mantendrán zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos con actividad eléctrica, principalmente en áreas de los estados Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, partes de Lara, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se anticipa formación de nubosidad de evolución rápida, las cuales generarán precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia. Igualmente, se esperan lluvias de menor intensidad en la región Centro Norte Costero.

Para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira: Se estiman mantos nubosos asociados a lloviznas dispersas durante la madrugada y la mañana, principalmente en los altos mirandinos. Después del mediodía se estima que prevalezca nubosidad parcial, que alternan con nubosidad fragmentada, algunas lluvias y chubascos dispersos, de mayor intensidad y frecuencia sobre zonas montañosas, en horas de la noche con baja probabilidad de precipitaciones.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 31°C.

FUENTE : VTV

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