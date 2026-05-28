Autoridades prevén nubosidad parcial y lluvias dispersas en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Condiciones de nubosidad parcial con lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales se registrarán en todo el país, cuya mayor incidencia se verá reflejada en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos, los Andes y el estado Zulia, reportaron autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico de este jueves por medio de sus redes sociales.

Durante las horas de la madrugada y la mañana predominará un cielo poco nublado sobre la mayor parte de las regiones venezolanas. No obstante, el desarrollo de mantos nubosos específicos propiciará el cambio repentino de las condiciones climáticas locales en las zonas ya mencionadas.

Para la Gran Caracas, que comprende a Miranda, Distrito Capital y La Guaira, las estimaciones técnicas apuntan hacia una nubosidad fragmentada a primeras horas del día. Esta situación generará lloviznas dispersas, con especial énfasis en las áreas montañosas de la geografía mirandina.

El resto del período diurno mostrará una notable mejoría en toda la región central con el predominio de cielos parcialmente nublados y algunos despejados.

FUENTE: VTV

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