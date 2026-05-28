Presidenta ( E) Delcy Rodriguez anunció creación del Consejo Académico Superior de Hidrocarburos

La presidenta encargada informó que esta nueva instancia operará desde la Escuela del Taladro en Anzoátegui con la administración del despacho petrolero y el de Educación Universitaria, con el objetivo de potenciar la formación técnica de los trabajadores

CIUDAD MCY.- Durante su visita al estado Anzoátegui, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación e instalación inmediata del Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos en la Escuela del Taladro, inaugurada este miércoles.

Está instancia estará bajo la administración de la jefa ministerial petrolera, Paula Henao, y la ministra de educación universitaria, Ana María Sanjuán.

En la actividad estuvieron presentes el viceministro Carlos Canelón, quien es además presidente de Intevep; la profesora Celia Vejarano, rectora de la Universidad de los Hidrocarburos; el profesor Carlos Sánchez, Orelis Castillo Durán y Socorro Hernández.

En su intervención, Rodríguez mencionó que el objetivo de este Consejo es impulsar el profesionalismo y la preparación laboral en el país. «Esta instancia impulsará la profesionalización y la formación técnica especializada de la clase trabajadora y de las futuras generaciones vinculadas al sector hidrocarburos», concluyó.

EMPRESAS PETROLERA LLEGARÁN A VENEZUELA

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que, en «las próximas semanas», más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán al país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

La Faja del Orinoco es una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Rodríguez no dio detalles sobre las empresas, las operaciones ni cuándo tienen previsto llegar a la nación suramericana, pero aseguró que Venezuela vive un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras. Afirmó que la industria petrolera venezolana «se ha forjado con sacrificio» y «ha superado dificultades» en medio del «bloqueo económico». Por otra parte, anunció la creación de un consejo académico superior de los hidrocarburos para «dar un gran impulso a la profesionalización y a la preparación» de los trabajadores petroleros.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA