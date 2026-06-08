Autoridades pronostican lluvias y actividad eléctrica en todo el país

Estas condiciones meteorológicas se presentarán con mayor intensidad y frecuencia durante la tarde y la noche en las regiones de Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Centro Occidente, los Andes, Zulia, Aragua y Carabobo debido al desarrollo de precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa.

La Gran Caracas, que comprende a Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, registrará nubosidad fragmentada con probables lluvias en áreas montañosas al inicio del día antes de experimentar un aumento de las nubes hacia el mediodía con precipitaciones variables según los datos oficiales del boletín climático de la institución.

FUENTE : VTV

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