Bad Bunny conquista el universo de los Minions con su canción EoO

CIUDAD MCY.- Los Minions esta vez no llegan solos, Universal Pictures e Illumination estrenó el tráiler final de Minions & monsters, la tercera entrega de la saga centrada en los esbirros más queridos del cine. Este nuevo avance llega con la presencia estelar de Bad Bunny, cuya música acompaña a esta nueva tanda de imágenes.

El artista puertorriqueño se suma al universo animado con su canción ‘EoO’, un tema que no solo acompaña las imágenes del tráiler, sino que tiene pinta de integrarse como uno de los pilares de la banda sonora de la película. Esta colaboración marca una nueva experiencia en la carrera cinematográfica de Benito Antonio Martínez Ocasio, que ya ha demostrado en repetidas ocasiones que su música no tiene fronteras.

En el tráiler el ritmo de EoO, acompaña las peripecias de los Minions en su intento por convertirse en estrellas de cine en un Hollywood lleno de monstruos y caos, fusionando la energía del género urbano con el humor visual característico de la franquicia.

Minions & monsters, se estrena exclusivamente en cines el próximo 1 de julio, y traslada al espectador a una época donde los Minions, tras alcanzar la cima del éxito en Hollywood, cometen el error de invocar a colosales monstruos en el mundo real. La trama promete ser un viaje de redención donde deberán unirse para salvar el planeta del desastre que ellos mismos han provocado.

El reparto de voces en la versión original cuenta con los ganadores del Oscar como Allison Janney, Christoph Waltz y Jeff Bridges, además de Jesse Eisenberg y el genio de la comedia Trey Parker (cocreador de South park). Bajo la dirección de Pierre Coffin, que ya dirigió las tres primeras entregas de Gru, mi villano favorito y la primera de Minions, la película tiene todos los ingredientes para superar el récord de los 5.600 millones de dólares que la franquicia ya atesora en taquilla.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA