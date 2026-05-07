Shakira protagoniza una vez más el himno del Mundial

CIUDAD MCY.- La cantante colombiana se lució una vez como protagonista de la cambio oficial del Mundial de Fútbol, previsto para junio 2026 y que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El tema titulado Dai Dai, se dio a conocer este jueves y ya se encuentra disponible con un video clip en diferentes plataformas digitales.

La canción fue grabada en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece en el video vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de Dai Dai.

Desde el Maracaná Shakira manipula a Trionda el balón oficial del Mundial 2026, lo coloca en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de Dai Dai con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

La canción, comienza con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el Trionda de la edición de este año. El vídeo, tiene una duración de un minuto y siete segundos y culmina con la frase We Are Ready (Estamos listos).

FUENTE: T AGENCIA | EL FOCO

FOTO: CORTESÍA