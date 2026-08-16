Banco del Tesoro se une a “Venezuela Renace” para otorgar créditos a familias afectadas

CIUDAD MCY.-El Banco del Tesoro se integró al Programa Especial de Crédito Social “Venezuela Renace”, a fin de otorgar créditos hipotecarios a las familias afectadas por los dos sismos que se suscitaron el pasado 24 de junio en el país.

Esta iniciativa liderada por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, permite a las instituciones financieras públicas: Banco del Tesoro, Venezuela y Digital de los Trabajadores y privadas, tramitar este tipo de financiamiento en apoyo a esta población afectada.

Al respecto, la presidenta indicó que “la banca pública ha implementado herramientas financieras ajustadas a la realidad de cada hogar y progresivamente se irán sumando las entidades bancarias privadas, agilizando la evaluación de las capacidades de pago y la emisión de créditos en condiciones justas para los venezolanos que sufrieron la pérdida de sus casas”.

Para optar por el financiamiento se deben seguir los siguientes pasos:

Consultar el banco habilitado para el crédito y elige el de tu preferencia, ingresa al portal de Min Finanzas/Web del banco.

Dirigirse al banco de su preferencia, consultar los requisitos en su página web o en sus oficinas bancarias.

Entregar expediente al banco y consignar el código QR o certificado que acredita la habitabilidad y estado estructural de la vivienda en el portal: https://linktr.ee/comisiondehabitabilidad (Una vez en el portal, se debe ingresar a la sección edificaciones colapsadas y filtra por estado, municipio, parroquia y dirección del inmueble, luego debe colocar estado y nombre del edificio o llenar todos los campos que indica el sistema. Hacer clic en el nombre de su edificación, guardar e imprimir el certificado).

El banco analiza su solicitud de crédito y certifica con la Comisión Presidencial de Habitabilidad que la casa sea su vivienda principal y haya sido afectada por el sismo.

Aprobación y liquidación del crédito, firma del documento, compra-venta y se protocoliza ante el Saren y se liquida al beneficiario (el vendedor).

FUENTE: BANCO DEL TESORO

FOTO: CORTESÍA