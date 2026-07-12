Banda de rock Pearl Jam se une a la solidaridad por Venezuela

CIUDADMCY.- La banda estadounidense de rock Pearl Jam, anunció una acción benéfica para contribuir con las comunidades afectadas por los recientes terremotos del pasado 24 de junio, invitando a sus seguidores a convertir su apoyo en ayuda para quienes atraviesan momentos difíciles.

La iniciativa consiste en la subasta de un afiche oficial autografiado por los integrantes del grupo. Según informó la agrupación, la totalidad de los recursos obtenidos será destinada directamente a las personas afectadas por la emergencia, con el propósito de respaldar los esfuerzos de recuperación.

Detrás de esta campaña hay una razón profundamente personal. Pearl Jam explicó que una integrante de su equipo, identificada como Val, es venezolana y que varios de sus familiares y personas cercanas sufrieron las consecuencias de los movimientos telúricos.

La banda señaló que acompaña de cerca el esfuerzo que ella realiza para ayudar a los suyos y que esa realidad los motivó a impulsar una iniciativa que permitiera extender esa red de apoyo a muchas más familias venezolanas.

Además de presentar la subasta, los músicos hicieron un llamado a su comunidad de fanáticos para sumarse a la causa. En su mensaje destacaron que cada aporte representa una oportunidad para brindar respaldo a quienes hoy enfrentan las secuelas de la tragedia. Con esta iniciativa, Pearl Jam se incorpora a la lista de artistas internacionales que han decidido utilizar su alcance para impulsar acciones solidarias en favor de Venezuela tras la emergencia sísmica.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA