Bandas sonoras serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica Venezuela

CIUDAD MCY.- La Orquesta Sinfónica Venezuela (OSV), Patrimonio Cultural de la Nación, conocida también como la decana de las orquestas venezolanas, presentará su espectáculo D’Película OSV (bandas sonoras), como un homenaje al cine y a sus compositores célebres, el próximo domingo 27 de septiembre, a las 11:30 a. m., en el Centro de Arte Los Galpones, ubicado en Los Chorros, retomando así la programación del Ciclo D’Cámara OSV 2026, el cual busca acercar la música académica y popular al público caraqueño en formatos reducidos para que puedan apreciar la destreza técnica de sus integrantes en espacios culturales alternativos de la ciudad.

D’Película es un evento que combina la música en vivo con la proyección de fotogramas de películas en una pantalla detrás de la orquesta en una fusión de elementos que amplifica el efecto evocador de la música y genera una experiencia única e inolvidable para el público.

Esta presentación, que corresponde al concierto originalmente pausado para el pasado 28 de junio, que no se pudo desarrollar debido a la grave contingencia originada por los terremotos, ofrecerá un recorrido por bandas sonoras icónicas de sagas cinematográficas, clásicos animados, series y videojuegos. Disney, Pixar, Star Wars, Harry Potter, Los Simpson y hasta Mario Bros, saltarán en los jardines del centro cultural de Los Chorros, según estaba pautado para la fecha previa.

Los responsables de la fascinante experiencia musical serán Yorman Bello, (violín 1), Anna Díaz (violín 2), Ana María Oviol (viola), Daniela Navas (violonchelo), Ángel Rodríguez (contrabajo) y John Figueroa (batería) como invitado especial.

Los interesados ​​en asistir al evento en Los Galpones pueden gestionar sus reservas mediante el correo electrónico ciclodecamaraosv@gmail.com o consultar más detalles de la función en la cuenta oficial de Instagram @sinfonicavenezuela.

FUENTE: CIUDAD CCS

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