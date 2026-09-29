Barbacoa se movilizó sobre ruedas para celebrar el Día Mundial del Turismo

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial del Turismo, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta se vistió de fiesta con la realización de la gran «biciyincana», una jornada deportiva y recreativa que reunió a niños, jóvenes y adultos en un recorrido sobre ruedas por las calles históricas de la parroquia Barbacoa.

​La actividad contó con un trayecto distribuido en seis paradas estratégicas, donde los participantes pusieron a prueba su destreza, trabajo en equipo y espíritu deportivo mediante diversas dinámicas. El evento culminó con un compartir familiar y la entrega de reconocimientos y premios a los ganadores de la jornada.

​El alcalde de la entidad, Julio Melo, encabezó la «biciyincana y destacó la importancia de promover el turismo deportivo como motor de integración comunitaria.

​»Seguimos impulsando el turismo local, la actividad física y el encuentro de nuestras familias. Gracias a todos los que hicieron posible está súper actividad que llena de vida a nuestra entidad», expresó el mandatario local.

FORTALECIMIENTO CULTURAL

​De manera paralela a las actividades recreativas, las autoridades municipales continúan fortaleciendo el desarrollo cultural de la jurisdicción. En este sentido, desde la sede de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta, el alcalde Julio Melo sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Instituto Autónomo de las Bandas Marchantes del estado Aragua, Randolfo Zapata, junto a su equipo multidisciplinario, para crear alianza y consolidar el movimiento de bandas marchantes en el municipio, como parte de los planes de masificación cultural y desarrollo social en la región.

​»Seguimos sumando esfuerzos para potenciar el talento de nuestros jóvenes y consolidar el desarrollo cultural de nuestra gente. ¡Juntos hacemos más!», concluyó el burgomaestre.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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