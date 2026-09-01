Barbacoas se vistió de fe y tradición en honor a Santa Rosa de Lima

CIUDAD MCY.- En un ambiente marcado por la devoción, la alegría y la unión comunitaria, el pueblo de Barbacoas celebró con júbilo sus festividades en honor a su copatrona, Santa Rosa de Lima, reafirmando las raíces culturales y espirituales que caracterizan al sur de la entidad aragüeña.

​La jornada festiva inició con un despliegue de energía y actividad física a través de la gran Carrera 5K, un recorrido por las principales calles de la localidad en el que participaron atletas, familias y vecinos de todas las edades.

El encuentro deportivo culminó en los espacios del histórico Samán de Barbacoas con una multitudinaria jornada de bailoterapia, combinando el bienestar físico con la integración social.

​Durante la actividad, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, destacó la masiva asistencia y la receptividad de la ciudadanía.

«Gracias a cada corredor, familia y vecino que se sumó a esta gran celebración. Demostramos una vez más que la fe y el bienestar caminan de la mano en nuestro pueblo», manifestó el mandatario local.

​De la misma manera, se realizó una sesión solemne en honor a la patrona católica, donde representantes de los poderes públicos locales, autoridades institucionales y el poder popular se congregaron en un acto emotivo para rendir tributo a la santa y reflexionar sobre los valores de solidaridad y convivencia que unen al municipio.

Finalmente, el alcalde Julio Melo agradeció la masiva participación de los vecinos y el acompañamiento de la gobernadora Joana Sánchez en el fortalecimiento de la identidad regional.

«Seguiremos trabajando para mantener vivas las tradiciones culturales de nuestro municipio», enfatizó Melo al concluir la actividad con un mensaje de paz y bendición para las familias de Barbacoas

​PRENSA ALCALDIA DE URDANETA

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