BCV abre postulaciones para V Concurso de Ensayos Breves

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la apertura de las postulaciones para la quinta edición del Concurso de Ensayos Breves. A partir del próximo 1 de junio hasta el 15 de septiembre, los participantes tendrán la oportunidad de presentar trabajos que analicen realidades económicas bajo la premisa de la divulgación pedagógica, en un certamen dirigido a profesionales y estudiantes de las ciencias económicas, sociales y humanísticas que estén residenciados en el territorio nacional, así como al personal activo y jubilado del ente financiero.

En esta ocasión, se mantiene la tradición de premiar un total de diez artículos que se publicarán en una edición especial del BCVOZ Económico, en el bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Los plazos de recepción de los ensayos y los detalles metodológicos para la entrega de los trabajos estarán disponibles a través de los canales informativos oficiales del ente emisor. Asimismo, las bases concursales están disponibles en el siguiente enlace.

Desde su primer número, publicado en 1996, el boletín se orientó a ofrecer nociones de economía de una forma inteligible para un público diverso, pero bajo una rigurosa solidez técnica en el tratamiento de cada tema. A través de esta exitosa fórmula, la publicación generó el interés de amplias audiencias deseosas de aumentar su comprensión sobre economía.

FUENTE: BCV

FOTO: CORTESÍA