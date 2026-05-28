INTT impulsa seguridad vial y transformación digital en transporte público

CIUDAD MCY.- Para fortalecer las políticas de seguridad vial, la atención directa y la transformación digital en el país, avanzan las mesas de trabajo estratégicas con los sectores del transporte público y el gremio motorizado por iniciativa de los funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y liderada por el presidente de la institución, Dr. Luis Granko, en la sede principal con los conductores de vehículos de dos ruedas. Durante la jornada, se atendieron de primera mano sus solicitudes y sugerencias con el fin de coordinar esfuerzos nacionales.

Como uno de los puntos clave del encuentro, se estableció que las solicitudes planteadas por el gremio no solo recibirán respuesta centralizada, sino que también podrán ser canalizadas y gestionadas a través de las 75 oficinas que el INTT tiene operativas en todo el país. Esta medida busca descentralizar los procesos y garantizar una atención oportuna y cercana a cada motorizado en su respectiva localidad.

De manera simultánea, y en el contexto de la revisión exhaustiva de procesos, se realizó una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Unitaria de Transporte de Venezuela (Fedutrans), José Betancourt, y demás representantes del sector, con el objetivo de revisar y flexibilizar los requisitos exigidos para el otorgamiento de permisologías de transporte público.

Ambas jornadas forman parte del plan de atención constante del Ejecutivo Nacional y en cumplimiento de los lineamientos de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.018.

Al cierre de las actividades, el Presidente del INTT ratificó su compromiso de mantener mesas técnicas permanentes y espacios de diálogo para consolidar el orden, la prevención y una cultura vial de respeto en beneficio de todos los usuarios del territorio nacional.

FUENTE: PRENSA INTT

FOTO: CORTESÍA