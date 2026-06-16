Brote del ébola en el Congo suma 808 casos y 192 muertes

CIUDAD MCY.- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) informaron que los casos confirmados del nuevo brote de ébola, iniciado el 15 de mayo en el este del país, ascendieron a 808, con 192 fallecimientos.

El Ministerio de Salud congoleño detalló que 363 personas permanecen en aislamiento y la letalidad se sitúa en 23,8 por ciento.

La epidemia afecta a 31 de 104 zonas de salud en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde continúan las acciones de respuesta.

El brote se ha extendido también a Uganda, que registra 19 contagios, 14 de ellos importados de la RDC, incluyendo dos decesos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo la situación como una «emergencia de salud pública de importancia internacional».