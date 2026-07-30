Bukele condecora a 452 salvadoreños por misión en Venezuela

El presidente Nayib Bukele encabezó la condecoración de 452 salvadoreños que participaron en la misión humanitaria desplegada tras los terremotos en Venezuela.

CIUDAD MCY.- Durante su intervención, describió las condiciones enfrentadas por los equipos salvadoreños al ingresar en túneles abiertos entre estructuras colapsadas, losas de concreto, hierro torcido y toneladas de escombros.

“Cada paso, cada centímetro a veces tomaba horas avanzar porque la estructura era inestable”, expresó.

El presidente sostuvo que los rescatistas trabajaron pese al riesgo que representaban las edificaciones dañadas y recordó que algunas operaciones se extendieron durante varias horas.

En uno de los casos mencionados, aseguró que el rescate duró más de 60 horas y que el equipo tuvo que cerrar un túnel inestable y abrir otro para llegar hasta las personas atrapadas.

MAS DE 32 MIL ATENCIONES

Bukele informó que la misión salvadoreña brindó más de 3,200 atenciones médicas en el hospital de campaña instalado en Venezuela.

Entre los participantes mencionó a miembros de Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

“Especialmente a los 452 hombres y mujeres que están aquí enfrente mío y que son los que viajaron a Venezuela y que hoy serán condecorados por su participación en esta histórica misión humanitaria”, declaró Bukele durante su discurso.

La cifra comunicada durante la ceremonia amplía la información proporcionada al inicio de la misión, cuando se anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, acompañados por 50 toneladas de equipo especializado, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Reconocen a personal enviado y equipo coordinador

Además de las 452 personas que viajaron a Venezuela, el mandatario reconoció el trabajo de otras 77 que permanecieron en El Salvador coordinando los vuelos, insumos, maquinaria, medicamentos, alimentos, permisos y otros aspectos logísticos de la operación.

Bukele también agradeció a las familias de los rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, especialistas y personal de apoyo que participó en la misión.

Durante su intervención, describió las condiciones enfrentadas por los equipos salvadoreños al ingresar en túneles abiertos entre estructuras colapsadas, losas de concreto, hierro torcido y toneladas de escombros.

“Cada paso, cada centímetro a veces tomaba horas avanzar porque la estructura era inestable”, expresó.

El presidente sostuvo que los rescatistas trabajaron pese al riesgo que representaban las edificaciones dañadas y recordó que algunas operaciones se extendieron durante varias horas.

En uno de los casos mencionados, aseguró que el rescate duró más de 60 horas y que el equipo tuvo que cerrar un túnel inestable y abrir otro para llegar hasta las personas atrapadas.

El acto reconoció el trabajo conjunto de rescatistas salvadoreños y de 270 voluntarios venezolanos que colaboraron durante la emergencia.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, El Salvador entregó más de 170 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos e insumos médicos destinados a hospitales, organizaciones y población afectada.

El mandatario explicó que algunas personas que no podían recibir la atención requerida en el hospital de campaña eran trasladadas a clínicas privadas.

También afirmó que personas rescatadas con golpes, síndrome de aplastamiento u otras condiciones fueron movilizadas en helicóptero para recibir atención especializada.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento a 270 voluntarios venezolanos que colaboraron directamente con el contingente salvadoreño.

“Estuvieron trabajando mano a mano y hombro a hombro con ustedes”, dijo Bukele al referirse a ese grupo, que no estuvo presente en el acto realizado en El Salvador.

La misión enviada a Venezuela estuvo integrada por personal especializado en búsqueda y rescate urbano, atención prehospitalaria, salud, seguridad, logística, asistencia veterinaria y apoyo psicológico.

El contingente transportó herramientas para penetración y rompimiento de estructuras, equipos de elevación, generadores eléctricos, camillas, cuerdas, motosierras, taladros y otros instrumentos utilizados durante las operaciones.

También participó la Unidad Canina de Rescate de la Fuerza Armada, encargada de apoyar la localización de personas atrapadas bajo los escombros.

En su mensaje, Bukele aseguró que la labor desarrollada por los equipos salvadoreños fue reconocida por ciudadanos venezolanos mediante mensajes, cartas y agradecimientos enviados durante y después de la misión.

“Esta misión les pertenece a ustedes”, afirmó el mandatario al finalizar su discurso dirigido al personal condecorado.

El acto continuó con la entrega de reconocimientos a los salvadoreños que participaron en el despliegue humanitario y en las operaciones realizadas en las zonas afectadas de Venezuela.

FUENTE: MEDIOS INTERNACIONALES

FOTO: CORTESÍA