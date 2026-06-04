Camara de EEUU aprueba medidas contra la guerra en Iran

CIUDAD MCY.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó ‌este miércoles 3 de junio, una resolución impulsada por los ‌demócratas con el objetivo de detener la guerra contra Irán ​hasta que el Congreso autorice las hostilidades, lo que refleja la creciente preocupación por el conflicto.

La Cámara votó por 215 votos a favor y ‌208 en contra, cuatro ⁠republicanos se plegaron a los demócratas a favor de la resolución sobre los ⁠poderes bélicos, en un nuevo revés para Trump en el Congreso a pesar de la ajustada ​mayoría de ​su partido en ​ambas cámaras.

La votación es ‌en gran medida simbólica. Cualquier resolución también tendría que ser aprobada por el Senado para entrar en vigor, y obtener una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un veto ‌casi seguro de Trump.

Sin ​embargo, se produce después de ​que tres resoluciones ​anteriores sobre los poderes bélicos fracasaran ‌en la Cámara de Representantes ​por márgenes ​cada vez más estrechos. El Senado aprobó el mes pasado una resolución independiente, pero similar, en ​una votación ‌de procedimiento, tras el fracaso de siete ​intentos anteriores.

FUENTE : GLOBOVISIÓN

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