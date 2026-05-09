Cámara de Industriales Aragua retomó sus Jornadas de Recursos Humanos

Tras una década de ausencia, el evento reunió a más de 160 participantes para debatir sobre inteligencia artificial, bienestar laboral y los retos de la competitividad.

CIUDAD MCY.- En miras de fortalecer la red empresarial de la región central, la Cámara de Industriales del estado Aragua (CIEA) desarrolló durante dos días consecutivos la 19° Edición de la Jornadas de Recursos Humanos, evento que marcó el regreso de este importante foro tras diez años de ausencia.

‎‎Este evento se consolidó como un espacio para el análisis de las nuevas tendencias en la gestión del capital humano y la preparación de las organizaciones ante un escenario económico de transición.

‎‎La actividad fue el resultado de un trabajo articulado entre las Comisiones Legal, Recursos Humanos y Seguridad y Salud Laboral de la Cámara que agrupa al gremio de los industriales.

‎‎Luis Larroveres, presidente de la Cámara, calificó el encuentro como un éxito rotundo. «Se debió al esfuerzo que se hizo en el análisis de necesidades y requerimientos de lo que es el manejo y la gestión del capital humano de las empresas», declaró.

‎‎Durante el desarrollo de las ponencias, se abordaron temáticas innovadoras, que buscan transformar la visión administrativa tradicional. Entre los tópicos más destacados fue posible detallar la salud mental de los trabajadores, el bienestar social y la aplicación de la inteligencia artificial como herramienta de potenciación profesional.

‎En ese último aspecto, Larroveres enfatizó que estas tecnologías «no vienen a sustituir trabajadores, vienen a potencializar, impulsar todos los conocimientos que ya cada quien tiene y la gestión de cada quien».

‎El evento tuvo una buena y ansiada receptividad, misma que se manifestó con la asistencia de más de 160 participantes, quienes interactuaron con «panelistas de alto nivel».

PREPARACIÓN PARA COMPETIR

‎‎El debate tuvo como tema central romper el paradigma de la subsistencia para avanzar hacia un modelo de competencia real, como una preparación para las empresas que les permita enfrentar esquemas como los de China e India.

‎‎»Nos vamos a enfrentar a la competencia con la industria petrolera, donde esta viene con un pulmón financiero muy grande y con necesidades de personal técnico y trabajadores con experiencia», explicó el presidente de la CIEA.

‎Ante esta realidad, las jornadas sirvieron para discutir alternativas de motivación y estrategias de retención del talento humano, evitando que las pequeñas y medianas empresas pierdan a sus colaboradores más valiosos frente a las grandes corporaciones energéticas.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY