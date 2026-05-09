Sistema de Bienestar Animal registró en 30 días un alcance significativo

El diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, destacó que la funcionabilidad del sistema aragüeño para atender la fauna doméstica y silvestre, ha logrado registrar una data significativa, lo que ha permitido canalizar recursos y atención de manera directa.

CIUDAD MCY.- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández La Rosa encabezó una mesa de trabajo en la que presento los resultados del primer mes de gestión del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA)

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la sede de la Gobernación del estado Aragua, donde participaron los proteccionistas animales del territorio aragüeño.

El diputado Hernández destacó que en tan solo 30 días de funcionamiento el sistema ha logrado registrar una data significativa, lo que ha permitido canalizar recursos y atención de manera directa.

«Se han registrado 320 guardianes, 110 proteccionistas incorporados formalmente al sistema, 36 emprendedores del sector animalista censados, 56 jornadas de atención veterinarias, realizadas en colaboración con la Unidad de Protección Animal de Mariño, Misión Nevado y gabinetes comunitarios; además se han recibido 52 reportes de los cuales más del 70% ya han sido resueltos satisfactoriamente».

Asimismo, en este encuentro, Hernández evaluó el impacto positivo de las políticas implementadas hacia la orientación de consolidar una red de atención integral para la fauna doméstica y silvestre en la entidad.

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Uno de los anuncios más importantes fue el estatus de la nueva Clínica de Salud Animal en Maracay, la cual presenta un 80% de avance en su construcción.

«Este centro vendrá a fortalecer el acceso a servicios veterinarios de calidad para las familias aragüeñas», afirmo el diputado.

Finalmente, Manuel Hernández informó que en los próximos días la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, firmará el decreto para la creación de la Oficina de Protección Animal que funcionará dentro del Comando Central Policía del estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA