Caminata Run Fem 5K llega a Maracay con un propósito humano

Los asistentes deben inscribirse a través de link colgado en la página oficial de Instagram @Runfem5k, y una vez inscritos, podrán optar por dos kits que incluyen franela y medalla entre otros accesorios

CIUDAD MCY .- Como parte de las actividades enmarcadas al Mes de la Mujer, la ciudad de Maracay se prepara para la caminata Run Fem 5K , actividad deportiva que celebrará la fuerza, autonomía y liderazgo de las féminas aragüeñas.

La actividad brindará a los participantes una experiencia nocturna que combinará movimiento y bienestar, la cual se llevará a cabo el día sábado 28 de marzo a las 7 de la noche.

La información se conoció a través de una rueda de prensa celebrada en la instalaciones del Teatro de la Opera de Maracay (TOM), la cual estuvo encabezada por Carlos España, presidente del Instituto Regional del Deporte en Aragua (IRDA); en compañía de Mónica Montenegro, encargada de la vocería de enlace institucional para Ruta y Permisos; María Cecere, encargada de la vocería de presupuesto y logística y Mariangela Gil, organizadora de vocería comunicacional y redes sociales.

Durante el encuentro con los medios, las autoridades informaron que la jornada de tonalidad morada tiene un recorrido de 5 kilómetros, que tendrá su inicio en la avenida Casanova Godoy, específicamente en el monumento del Cacao, hasta llegar a las inmediaciones de la Concha Acústica de Maracay.

Los asistentes deben inscribirse a través de link colgado en la página oficial de Instagram @Runfem5k, y una vez inscritos, podrán optar por dos kits que incluyen franela y medalla entre otros accesorios.

Asimismo, se conoció que la jornada contará con dos puntos de hidratación y ofrecerá a los caminantes bailoterapia, ginkanas y muchas sorpresas más.

Durante este encuentro deportivo, los organismos de seguridad y prevención estarán desplegados a lo largo de la ruta con el fin de brindar atención a los caminantes.

UN EVENTO CON PROPÓSITO

Más allá del recorrido la caminata, el evento Run Fem 5K tiene un propósito con sentido humano, el cual busca recaudar recursos para apoyar la protección integral de la Casa de Abrigo «Yioryina León», espacio diseñado para la atención integral de las féminas que padecen patologías de salud mental.

Esta iniciativa también tiene como propósito fortalecer la red comunitaria de apoyo a mujeres vulnerables y visibilizara la importancia de la salud mental.

Cabe mencionar que la Run Fem 5K cuenta con el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y Gipsy Colmenares, secretaria general para la 4T Transformación Social y autoridad única de Asuntos para la Mujer del estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA