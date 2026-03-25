Tigres Futsal Club goleó con contundencia a Estudiantes de Mérida

CIUDAD MCY.- En un compromiso dominado de principio a fin, el conjunto aragüeño Tigres Futsal Club goleó 7-1 en el Gimnasio cubierto Mauricio Johnson de Maracay al elenco de Estudiantes de Mérida, en partido correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal.

El desempeño de los dirigidos por la “Domadora de Fieras”, Oriana González, se fundamentó en la unión y el trabajo táctico colectivo, permitiendo que el plan de juego se ejecutara a la perfección sobre el tabloncillo. Con este resultado, el equipo deja clara la contundencia del poderío felino en el presente certamen.

Reymel “La Bazuca” Díaz fue elegido como el MVP del encuentro, tras liderar una emocionante jornada decorada por la lluvia de goles endosada al cuadro andino. Para dejar claro que la casa se respeta.

Los goles por parte de La Manada aragüeña fueron anotados por Greudys Salas, Jeisson López, , Milton Francia, Reymel Díaz duplicó, Gilberto Medina y Jesús Rodríguez.

Desde ya el club dirigido por Oriana González está enfocado en lo que será el próximo choque por la jornada 4 ante Santa Bárbara Futsal Club.

PRENSA TIGRES FUTSAL CLUB

FOTO: PRENSA TIGRES FUTSAL CLUB