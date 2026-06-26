Cancelada el resto de la temporada de la LMBP

CIUDAD MCY.- En mi condición de presidente de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, y luego de sostener una breve reunión con los dueños de los equipos que conforman nuestra organización, informo que hemos tomado la decisión de suspender de manera oficial y definitiva el desarrollo de la temporada 2026.

‎Esta decisión responde al profundo sentimiento de solidaridad con el luto que hoy cubre a miles de familias venezolanas como consecuencia de la tragedia que atraviesa nuestro país. La Liga Mayor de Béisbol Profesional se une al dolor de cada una de ellas y expresa sus más sinceras condolencias y su compromiso de acompañarlas en este momento tan difícil.

‎Tomar esta determinación fue una decisión unánime y rápida. Desde hace varios días dejamos de ser simplemente la Liga Mayor de Béisbol Profesional para convertirnos, ante todo, en Venezuela. Desde el mismo día en que ocurrió esta tragedia, nuestra organización, junto a sus equipos, peloteros, cuerpos técnicos y personal, se encuentra colaborando activamente con las labores de rescate, la atención a los afectados y la recolección y entrega de insumos para miles de familias que hoy necesitan de todos nosotros.

‎Con esta decisión damos por finalizada oficialmente la temporada 2026 de nuestra liga. Sin embargo, también damos inicio a una temporada mucho más importante y trascendental: la temporada de ayudar a reconstruir, desde las ruinas, los escombros y el dolor, la esperanza y la vida de quienes hoy más nos necesitan. Ese será nuestro mayor campeonato y pondremos todo nuestro esfuerzo para conquistarlo, porque cuando se trata de ayudarnos unos a otros, a los venezolanos nadie nos gana.

‎A nuestros peloteros, miembros de los cuerpos técnicos, clubbies y a todo el personal que hace vida en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, les reiteramos toda nuestra colaboración y respaldo. Asimismo, queremos informar que la liga honrará los compromisos económicos adquiridos con los equipos para que, a su vez, estos puedan cumplir plenamente con las obligaciones asumidas con sus jugadores (segun el contrato firmado con cada uno de ellos) y trabajadores hasta lo que habría sido la culminación de la ronda regular del campeonato. Les pedimos comprensión y un tiempo prudente para completar este proceso, tomando en cuenta las circunstancias excepcionales que atraviesa el país.

‎Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la unión, la esperanza y el trabajo conjunto serán fundamentales para salir adelante.

‎Hoy, en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, somos más Venezuela.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA