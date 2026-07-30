Canciller Plasencia firmó libro de condolencias en honor a Garfield Sobers

CIUDAD MCY.-En representación del Estado venezolano, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, firmó este miércoles el libro de condolencias con motivo de la partida física de Sir Garfield Sobers, Héroe Nacional de Barbados, quien falleció el 17 de julio.

Sir Garfield Sobers es considerado como una de las leyendas en la historia del críquet caribeño, y se convirtió en un símbolo de su país entre 1950 y 1960, con importantes victorias, impulsando un orgullo regional en el deporte, durante la coyuntura de su proceso de independencia.

Fue declarado Héroe Nacional en 1998, en reconocimiento a sus importantes hitos deportivos entre 1954 y 1974, como el récord mundial de 365 carreras sin ser eliminado en 1958, por lo que las autoridades venezolanas ratificaron su solidaridad y respaldo irrestricto a Barbados.

El canciller Plasencia estuvo acompañado por el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, y ambos fueron recibidos en la Misión Diplomática de Barbados en Caracas por el embajador Aquinas Clarke, quien agradeció el gesto del Gobierno venezolano.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA