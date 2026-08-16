Canciller Plasencia recibió al embajador español Álvaro Albacete

CIUDAD MCY –El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, recibió en su despacho al embajador del Reino de España acreditado en Caracas, Álvaro Albacete, con quien revisó temas de la agenda bilateral y exploró nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

El encuentro contó con la participación del viceministro primero de la Cancillería, Oliver Blanco, y tuvo entre sus puntos centrales el agradecimiento formal al gobierno español por su acompañamiento en el proceso de reconstrucción posterior a los terremotos del 24 de junio.

Más allá del reconocimiento por la solidaridad mostrada durante la emergencia, ambas partes abordaron oportunidades para dinamizar el intercambio comercial y ampliar la cooperación en áreas de interés común, en lo que representa un paso concreto hacia la normalización y profundización de las relaciones económicas entre Venezuela y España.

Las autoridades de ambos países reafirmaron además la voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos binacionales que unen a Venezuela y España.

FUENTE: GLOBOVISION

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