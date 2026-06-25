Cancillería gestiona asistencia internacional tras el terremoto del miércoles

CIUDAD MCY.-.El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que trabaja para gestionar y recibir la asistencia necesaria de organismos internacionales, tras los terremotos de 7.2 y 7.5 del miércoles.

El canciller Yván Gil precisó a través de su canal en Telegram que, «el país valora las ofertas de ayuda internacional y está trabajando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar y recibir esta asistencia necesaria en estos momentos difíciles».

Gil explicó que Venezuela agradece los mensajes de solidaridad de diversas organizaciones como las Naciones Unidas y sus agencias.

El diplomático también reconoció la disposición de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha) para coordinar apoyo

FUENTE: AVN

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