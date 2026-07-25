Caracas albergará carrera Corremos por Venezuela este domingo

CIUDAD MCY.- contempla un amplio despliegue de voluntarios para clasificar las donaciones que serán entregadas a partir del lunes.

«Mientras los participantes corren, nosotros estaremos en las carpas junto a distintos voluntarios de los clubes, organizando los insumos por categorías en unas cajas de cartón mientras se van cargando los camiones para ir el lunes a primera hora a cada refugio que lo necesite. Nosotros estamos aquí colaborando para que esta actividad sea un éxito a nivel organizativo y de recaudación», especificó Mayorca.

Productos necesarios

Por su parte, la representante de los corredores, Gabriela Iaselli, expresó el profundo significado personal que tiene esta iniciativa.

«En mi caso, perdí familiares en esta tragedia, tengo a otros que se salvaron de milagro, también compañeros de mi club LPG Runners que perdieron sus hogares en Los Palos Grandes, así que por todo esto el equipo está presto para ir el domingo a prestar toda nuestra colaboración, donando, recolectando, corriendo y todo lo que sea necesario para aportar al país», confesó.

Los organizadores reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en esta jornada de solidaridad, recordando que se estarán recibiendo donaciones de medicinas, especialmente analgésicos, antibióticos, antivirales y antialérgicos; además de productos de higiene y cuidado personal, así como insumos para bebés, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las familias que permanecen en los campamentos transitorios.

Varias distancias

La actividad se realizará este domingo 26 de julio en Los Próceres, donde desde las 5:30 de la mañana comenzará la recepción de donaciones en los emblemáticos monolitos.

Más que una competencia, será una jornada para correr con un propósito común como el acompañar a quienes hoy atraviesan momentos difíciles, por lo tanto, esta convocatoria está abierta a toda la ciudadanía sin importar si pertenece o no a algún club de corredores.

Los asistentes podrán elegir entre tres modalidades: 4 kilómetros, ideal para quienes deseen caminar, 6 km y 10 km para quienes prefieran correr.

Todas las rutas tendrán como punto de partida los monolitos de Los Próceres.

El recorrido de 4 km llegará hasta la Redoma de Los Símbolos, el de 6 km se extenderá hasta la Plaza Las Tres Gracias y el de 10 km alcanzará Colinas de Bello Monte antes de regresar al punto de encuentro.

Cada distancia contará con horarios de salida establecidos: la prueba de 10 km partirá a las 7:00 de la mañana y debido al carácter benéfico del evento, no habrá cronometraje ni competencia oficial, pues el objetivo será sumar kilómetros por una misma causa.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA