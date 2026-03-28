Castillo: Somos una hechura del petróleo que ha determinado nuestra vida social y cultural

CIUDAD MCY.- El viceministro de Políticas Antibloqueo y periodista, William Castillo Bollé, en el programa “La Librería Mediática”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), habló de la relación entre la escritura y el desarrollo petrolero en el país.

En ese sentido, en un inicio indicó que “somos una hechura del petróleo que ha determinado nuestra vida social, cultural y política. El petróleo es un tema de atención que ha recuperado un lugar central en los debates académicos y políticos”.

Recalcó que hablar de historia “es saber dónde nació nuestra relación literaria con el petróleo, que forma parte de nuestra identidad”.

Es por ello que recomendó la novela “Mene”, de Ramón Díaz Sánchez, “porque muestra las transformaciones que va sufriendo un pueblo con la llegada del petróleo”.

De igual forma, citó el libro Imaginario Petrolero, de Cósimo Mandrillo, que recoge cómo los poetas y narradores reaccionaron a la llegada del petróleo, “porque en primer momento hubo una posición de rechazo; el petróleo fue visto como un invasor porque nuestro país era agrícola, el petróleo fue visto como una amenaza”.

Agregó que “Venezuela tiene una tradición cultural de rebeldía porque fue el país que lideró la resistencia y la independencia en este continente. El petróleo trastoca la vida nacional”.

También mencionó ejemplares como Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva, que hablan de la transformación que vivió la nación en el pasado.

“La industria petrolera empujó la producción radial, noticieros, es decir, llegan los aparatos eléctricos a Venezuela y todo eso gracias al petróleo que permitió establecer una riqueza de dependencia económica, cultural, política”, acotó.

Insistió en que los escritores no han sido ajenos a la situación de los hidrocarburos en el país; “lo vieron desde el principio, vieron los impactos que iba a tener”.

Sin embargo, añadió que “no todo lo del petróleo es malo; el petróleo ha dejado una infraestructura y herramientas para el desarrollo del país; hoy tenemos la obligación de defender nuestro petróleo. Al final, somos un país de oro, minerales; nuestras riquezas fueron siempre el objetivo de la ambición imperial”.

En ese orden de ideas, recalcó que “hoy tenemos la necesidad de encontrarnos con nuestra historia, literatura, con nuestro pensamiento crítico y estudiar el petróleo, de pagar esa deuda intelectual que tenemos con el petróleo”.

Por último, anunció que el 22 de abril inicia la sexta cohorte del Diplomado sobre Sanciones y el Factor Energético, organizada en conjunto con la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, y es de forma gratuita.

FUENTE: VTV

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