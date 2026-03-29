Rinden tributo a Francisco de Miranda en su natalicio 276

CIUDAD MCY.- Este sábado, la población del estado Miranda y de la capital venezolana, Caracas, rindió tributo al Precursor de la Independencia, Generalísimo Francisco de Miranda, en diversos actos desde Los Teques y la plaza que lleva su nombre en la avenida Baralt.

En Los Teques, capital mirandina, el gobernador Elio Serrano encabezó los actos conmemorativos por los años de nacimiento de quien dedicó su vida a la libertad de los venezolanos y del continente.

“Sebastián Francisco de Miranda, como sabemos, es un hombre universal que se adelantó a los tiempos, siempre pensando en la libertad latinoamericana, y nosotros hoy estamos rindiendo homenaje a nuestro prócer, que ha sido guía para lo que es la lucha por la independencia de Venezuela y por la independencia de Latinoamérica”, expresó Serrano a las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Comentó, junto a un grupo de personas que acompañaron la conmemoración, que esta jornada rememora y trae al presente toda esa lucha llevada a cabo por el general en aquellos tiempos del yugo imperial, pues sirve de legado y guía para el pueblo venezolano en esta situación compleja de la actualidad.

“Con ese ejemplo que nos dio Miranda, definitivamente nosotros vamos a salir adelante siempre con este precepto de la libertad venezolana, libertad latinoamericana y además siempre para preservar nuestra soberanía y nuestra independencia”.

Caracas

Desde la plaza Miranda de la avenida Baralt de Caracas, integrantes de diferentes movimientos sociales acompañaron a las autoridades del Consejo Municipal para entregar una ofrenda floral ante su estatua.

Los asistentes recordaron los 276 años del natalicio de quien participó en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos (EE. UU.) y en la de Venezuela, y coincidieron en que su pensamiento y obra se mantienen vivos en el corazón de los venezolanos.

El proyecto de Miranda consistía en un plan que contemplaba la liberación de un vasto territorio comprendido entre el río Misisipi, al sur de los Estados Unidos, y la Patagonia (en Argentina).

El principal objetivo del proyecto mirandino fue independizar las colonias españolas y reunirlas en una sola nación que recibiría el nombre de Colombeia (Colombia).

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA