Celebrado 5to Festival “Parranditas Escolares” en Mariño

Más de 20 instituciones educativas se unieron en un canto por las tradiciones decembrinas venezolanas, en el marco del 405 aniversario de Turmero

CUIDAD MCY.-En un ambiente de alegría, cantos y bailes, la plaza Santiago Mariño se convirtió en el escenario del 5to Festival “Parranditas Escolares”, evento que congregó a niños y niñas pertenecientes a 23 escuelas en todas sus modalidades del municipio Santiago Mariño.

La actividad se realizó en el marco de la celebración del 405 aniversario de la fundación del pueblo de Turmero.

El festival fue promovido y apoyado por el alcalde Carlos Guzmán, a través de las direcciones de Asuntos Educativos y Cultura de la Alcaldía, con el objetivo primordial de impulsar el rescate y la preservación de las tradiciones decembrinas venezolanas en las nuevas generaciones.

Cada una de las escuelas participantes se presentó con su respectiva parranda navideña, en diversas modalidades que incluyeron parranda, gaita y aguinaldo.

Los 420 participantes van desde educación inicial hasta educación primaria y media general, con edades comprendidas entre los tres y 16 años de edad.

La actividad se desarrolló en dos turnos, y la evaluación de los grupos se realizó de forma integral, tomando en cuenta no solo el desempeño escolar, sino también aspectos cualitativos como la puesta en escena, la disciplina de cada grupo y la calidad formativa de su presentación.

Jesús Corniel, director de Cultura de Mariño, destacó la importancia de este tipo de actividades para la identidad local: “nos sentimos bastante orgullosos, en el marco de los 405 años del pueblo de Turmero, de seguir haciendo actividades para nuestro pueblo, y seguir fortaleciendo la cultura en nuestros niños y niñas en Santiago Mariño”.

Asimismo, denominó este Festival como el inicio de las diversas actividades que celebran la elevación de Turmero como parroquia eclesiástica, por lo que destacó la segunda edición de “Turmero Toma Café”, evento que se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre y no solo mostrará al estado Aragua, sino al municipio Santiago Mariño como una ventana económica de café para toda Venezuela.

Por su parte, Yaqui Pérez, directora de Educación de la Alcaldía de Santiago Mariño, resaltó el compromiso de las instituciones educativas y la participación de los estudiantes. “Articulados con el Departamento de Cultura, los cultores y promotores se abocan desde el mes de julio a preparar a los niños durante cuatro o cinco meses para el evento”, dijo Pérez, al tiempo que informó que la inscripción de las escuelas es vía online.

Jaime Díaz, padre de una de las participantes, comentó sentirse con orgullo pues ya dos hijos de él participan en este parrandón del cual la Unidad Educativa Estadal “Cesar Rodríguez Palencia” siempre tiene participación. De igual manera, expresó también las ansias de ver cuál es la escuela que resultaría ganadora, pues la competencia estaba reñida.

El evento culminó con éxito, afianzando el compromiso de la Alcaldía de Santiago Mariño con el fomento de la cultura, la educación y la celebración de las tradiciones que definen al municipio.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY