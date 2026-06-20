Celebrado con éxito V Encuentro Pedagógico de San Juan Bautista en Ribas

El encuentro contó con la participación de ocho instituciones educativas que abarcan los niveles de educación inicial, básica y media general

CIUDAD MCY.- La Unidad Educativa Nacional Bolivariana Rubén Darío, en el municipio José Félix Ribas, se vistió de fiesta este jueves por la celebración del V Encuentro Pedagógico de San Juan Bautista. El evento, que ya es una tradición, reunió a diversas autoridades educativas y culturales en una jornada dedicada al aprendizaje significativo y al fortalecimiento de las tradiciones locales.

El encuentro contó con la participación de ocho instituciones educativas que abarcan los niveles de educación inicial, básica y media general. Durante la actividad, la profesora Yasmín Yépez, encargada del área cultural del plantel, destacó el esfuerzo conjunto de los padres, representantes y docentes para garantizar el éxito de este proyecto pedagógico que se ha mantenido vigente año tras año.

Por su parte, la profesora Mabel Goitía, directora de la institución, expresó su orgullo por liderar esta fiesta pedagógica. «San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da; vida y salud, todo lo demás vendrá por añadidura», manifestó la directora, subrayando la importancia espiritual y cultural de la fecha.

El evento contó con el respaldo de las autoridades locales, incluyendo el reconocimiento especial al alcalde Juan Carlos Sánchez, la directora municipal de Educación, Yoselin Martínez, y a la supervisora territorial, Carmen Morales, quienes brindado apoyo constante para la realización de estas actividades en beneficio de la comunidad estudiantil.

PRENSA RIBAS

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