Céline Dion volvió a cantar en París tras pausar su carrera por una afección de salud

CIUDAD MCY.- La cantante canadiense Céline Dion reapareció ante 30 mil espectadores en la Plenitude Arena de París. La artista de 58 años ofreció su primer recital completo tras una pausa de seis años causada por el avance de una afección neurológica grave.

El regreso marcó la recuperación de la intérprete, quien a finales de 2022 fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida, una condición autoinmune que provoca rigidez muscular extrema, calambres y espasmos dolorosos, que obligaron a la estrella a suspender su gira iniciada en 2019 y mantenerse alejada de los conciertos.

Durante la presentación con entradas agotadas, la diva abrió el espectáculo con el tema en francés «On ne change pas». Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, interrumpió de manera momentánea su interpretación inicial para expresar que esas lágrimas eran de alegría por reencontrarse con su público.

En sus palabras dirigidas a la multitud en inglés y francés, la vocalista afirmó que aprendió a sobrellevar su fragilidad hasta convertirla en fortaleza para vivir. Además, reconoció la dificultad del proceso de recuperación, al manifestar su determinación de cantar por sí misma y por la vida.

FUENTE: ABC

FOTO | REFERENCIAL