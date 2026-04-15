Cepal alerta retraso en el alcance de metas de la Agenda 2030

CIUDAD MCY.- Representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtieron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 avanzan con retraso, donde solo el 19% de las metas tienen posibilidades reales de cumplirse a menos de cinco años de la fecha límite establecida.

El anuncio se realizó este martes durante la presentación del noveno informe de seguimiento, donde se precisa que 42 de cada 100 objetivos muestran avances, aunque a un ritmo lento, mientras que 39% permanecen estancados o en retroceso, según explicó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El informe detalla que el nivel de cumplimiento varía por región: 13% en el Caribe, 18% en América Central y México, y 19% en Sudamérica. Sin embargo, los indicadores negativos son elevados: 39% de las metas retroceden en Centroamérica y México, 41% en Sudamérica y 45% en el Caribe.

Según lo compartido en el boetín del propio organismo, el estancamiento en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible responde a múltiples factores como la pobreza persistente, el bajo crecimiento económico y la débil gobernanza, que han limitado la capacidad de los países para avanzar.

El informe también subraya que los factores internos, como el deterioro institucional, limitaciones fiscales, el peso de la deuda y la falta de priorización de ciertos objetivos en cada país influyen de manera decisiva.

“Es preciso formar alianzas pragmáticas y ayudar a todos los actores relevantes a comprender que la Agenda 2030 es una agenda para transformar las sociedades y perseguir las aspiraciones humanas que todos compartimos», reflexionó Salazar-Xirinachs.

Asimismo, explicó que en caso de que las metas se consoliden totalmente, cada paso del proceso marcará diferencias y tendrá relevancia en la vida de miles o millones de personas. «La cooperación y la colaboración son el mayor contrapeso frente a un mundo cada vez más definido por el poder y la fuerza”, precisó.

El documento presentado por la Cepal precisa que durante el Noveno Foro los participantes realizarán un análisis especial al progreso de agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y alianzas para lograr los objetivos, encuentro que se dará hasta este jueves 16 de abril en la sede principal de la Comisión en Santiago de Chile.

FUENTE: CIUDAD CCS

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