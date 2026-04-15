Reportan colosal incendio en una fábrica de vehiculos eléctricos en China

CIUDAD MCY.- Un incendio de magnitud considerable se registró este martes en una de las plantas de fabricación de la gigante empresa de vehículos eléctricos BYD, ubicada en la ciudad de Shenzhen, al sur de China. El incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia de la compañía y de los cuerpos de bomberos locales, quienes se desplegaron en la zona para contener el avance del fuego.

Las llamas afectaron una sección significativa de la infraestructura, cosa que provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Según los informes preliminares de las autoridades y testigos en el lugar, el siniestro se originó en una zona de estacionamiento utilizada para el resguardo de vehículos de prueba y unidades desmanteladas, lo que facilitó la propagación inicial del fuego.

Tras intensas labores de extinción, la empresa emitió un comunicado oficial que confirmó la situación como totalmente controlada. BYD aseguró que los sistemas de seguridad interna funcionaron según lo previsto y que, tras una revisión exhaustiva de las instalaciones y el conteo del personal, se determinó que no hubo víctimas ni heridos que lamentar durante el suceso.

Actualmente, la compañía continúa con la evaluación del alcance de los daños materiales y en colaboración con los cuerpos de seguridad para determinar las causas exactas que originaron el foco ígneo. Pese al aparatoso incidente, no hubo víctimas confirmadas. BYD espera retomar la normalidad operativa en las áreas no afectadas del complejo de Shenzhen a la mayor brevedad posible.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA