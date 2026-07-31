Chevron prevé aumentar 15% la producción de crudo en Venezuela en dos años

La petrolera estadounidense Chevron está evaluando nuevas oportunidades de producción de crudo adicional en Venezuela

CIUDAD MCY.- La directora financiera de la petrolera estadounidense Chevron, Eimear Bonner, informó que las empresas mixtas de la compañía en Venezuela están produciendo actualmente alrededor de 280.000 barriles de petróleo diarios (bpd).

Según publicó Reuters, puntualizó que cree que en los próximos 18 a 24 meses, «podemos aumentar la producción en otro 15%».

Sumó que la compañía estadounidense está evaluando oportunidades de producción adicionales, que dependen si obtienen «condiciones favorables» por parte del Gobierno venezolano.

RECOMPRA DE ACCIONES

Durante el segundo trimestre del año, Chevron recompró acciones por valor de US$ 3.000 millones y pagó utilidades por US$ 3.500 millones, la misma cifra que en el trimestre anterior.

En ese sentido, Eimear Bonner destacó que la empresa mantendría su objetivo de recompra de acciones para todo el año, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, y se centraría en fortalecer su balance a largo plazo.

GANANCIAS

Chevron reportó su mayor beneficio en el segundo trimestres en al menos 6 años, al obtener una ganancia ajustado de US$ 12.000 millones o 6,06 dólares por acción, superando la estimación promedio de los analistas de 5,56 dólares por participación.

FUENTE: MEDIOS LOCALES

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