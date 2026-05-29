Chevron proyecta fuerte expansión operativa en Venezuela

CIUDAD MCY.- Chevron proyecta una expansión operativa significativa en Venezuela, con el objetivo de elevar su producción en 50% antes de finales de 2028, según indicó su director ejecutivo, Mike Wirth, durante una conferencia financiera.

Wirth señaló que existe potencial para superar esa meta si la empresa obtiene condiciones contractuales estables y un entorno que brinde confianza suficiente para incrementar la inversión en el país.

El ejecutivo destacó que la producción de las empresas mixtas pasó de unos 50.000 barriles diarios a más de 250.000 en los últimos dos años, impulsada por mejoras operativas y una mayor flexibilidad para ejecutar proyectos.

Hasta comienzos de año, Chevron era la única petrolera estadounidense con autorización para operar en Venezuela bajo licencias específicas de Washington. La reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero, amplió el margen para la participación de capital extranjero en el sector.

Desde entonces, autoridades estadounidenses han alentado a empresas del país a evaluar oportunidades en Venezuela, aunque especialistas advierten que la recuperación de la infraestructura petrolera requerirá inversiones de gran escala y un marco jurídico predecible.

El vicepresidente de ExxonMobil, Neil Chapman, afirmó que la compañía está evaluando la situación en Venezuela con apoyo del gobierno estadounidense. Indicó que tomará tiempo determinar si es viable comprometer capital y alcanzar un acuerdo con las autoridades venezolanas.

Chapman recordó que la empresa mantiene reclamaciones por expropiaciones pasadas, un elemento que sigue influyendo en la percepción de riesgo del sector.

Venezuela posee más de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo. Sin embargo, su producción se mantiene en torno a 1,2 millones de barriles diarios, según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

FUENTE: EL FOCO

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