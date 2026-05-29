EEUU elimina sanciones a dos petroleros vinculados al transporte de crudo venezolano

CIUDAD MCY.- Estados Unidos retiró este jueves, 28 de mayo, las sanciones impuestas a dos petroleros que habían sido señalados por transportar crudo venezolano, en el marco de una revisión más amplia de su lista de sanciones, informó el Departamento del Tesoro.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la medida forma parte de la eliminación de 76 entradas consideradas “desactualizadas”, entre entidades y personas que ya no representarían un riesgo o relevancia operativa dentro del régimen de sanciones.

La agencia explicó que cada caso fue sometido a una revisión interinstitucional para garantizar que su exclusión no afectara los objetivos de política exterior ni la seguridad nacional de Estados Unidos.

Entre las embarcaciones retiradas de la lista figura el petrolero Despina Andrianna, registrado a nombre de una empresa con sede en Liberia, que en 2019 fue vinculado al transporte de crudo desde Venezuela hacia Cuba.

También fue eliminado de la lista el buque Magus, conocido anteriormente como Freedom o Mia, con bandera de Guyana, sancionado en 2024 por presuntamente participar en la exportación de petróleo iraní y en esquemas de evasión de sanciones vinculadas a Venezuela.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, la depuración del listado responde a la necesidad de “fortalecer” el sistema de sanciones, eliminando objetivos que ya no operan o que han quedado fuera del alcance efectivo de las restricciones vigentes.

FUENT: EL FOCO

FOTO:CORTESIA