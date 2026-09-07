China y América Latina y el Caribe profundizan la cooperación en exploración del espacio profundo

CIUDAD MCY.- La Asociación Internacional para la Exploración del Espacio Profundo (IDSEA, por sus siglas en inglés), con sede en China, y la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) firmaron el jueves un memorando de entendimiento, en el que se anunciaron planos destinados a poner en marcha proyectos conjuntos de cooperación y compartir tecnologías de vanguardia en esta exploración.

El documento fue sellado durante la Conferencia Internacional de Exploración del Espacio Profundo 2026, que se celebra del 3 al 4 de septiembre en Hefei, capital de la provincia de Anhui, en el este de China. Yao Jianting, subsecretario general ejecutivo de la IDSEA, dijo que la cooperación tiene dos áreas prioritarias. Ambas partes iniciarán conjuntamente proyectos de cooperación para reunir a científicos de China y América Latina y el Caribe (ALC), y facilitar el intercambio de tecnologías de vanguardia en tal exploración, detalló Yao.

Asimismo, utilizarán revistas académicas como plataforma para incentivar a los científicos a publicar los resultados de sus estudios, al tiempo que promoverán los logros investigativos chinos entre universidades e instituciones de investigación de ALC, agregó Yao.

«Esta cooperación abre nuevas oportunidades para la ALCE y China, y esperamos que marque el comienzo de lazos cada vez más estrechos y proyectos más concretos entre las dos partes», declaró Óscar Freddy González Rivera, secretario general de la agencia. Según González, la exploración pacífica del espacio profundo es una de las fronteras científicas de mayor importancia en nuestro tiempo.

A medida que las misiones a la Luna, otros cuerpos celestes y destinos cada vez más lejanos amplían los límites de la ciencia y la tecnología, la cooperación internacional será indispensable, afirmó González y agregó que ningún país o región puede afrontar solo los desafíos de la futura exploración del espacio profundo.

Asimismo, destacó que China ha demostrado una notable visión al realizar inversiones a largo plazo en ciencia y desarrollar capacidades espaciales sostenibles. A su vez, agregó que la visita de la agencia a Hefei brindó una oportunidad valiosa para aprender, compartir conocimientos y construir nuevas asociaciones con el país asiático y homólogos internacionales.

El jueves se lanzó oficialmente la revista académica internacional Deep Space Exploration, en el marco de la conferencia.

Su consejo editorial inaugural está compuesto por 57 expertos y académicos de 23 países y regiones, incluidos representantes de la ALCE. Yao señaló que China y ALC utilizarán la revista como un puente para profundizar la cooperación y avanzar en proyectos conjuntos, al tiempo que transmitirán al mundo su compromiso compartido con el desarrollo y el intercambio científico.

Se espera que las dos partes también profundicen su colaboración en la exploración del espacio comprendido entre la Tierra y la Luna.China lanzó hoy viernes oficialmente el Programa de la Constelación de CubeSats Cislunares (C3), una iniciativa científica dirigida a poner en funcionamiento, en colaboración con Múltiples países, 34 satélites en el espacio Tierra-Luna, y cubrir así el vacío existente en la observación sistemática de esta región espacial. Por el momento, ha mantenido una coordinación técnica con más de 15 gobiernos, instituciones de investigación y universidades latinoamericanas, europeas y de Asia-Pacífico.

La IDSEA, establecida en julio de 2025 por el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo y varias otras instituciones, es la primera organización académica internacional con sede en China, especializada en esta exploración. Su alcance global ha sido ampliado y actualmente cuenta con cerca de 850 miembros procedentes de 62 países y regiones. Aleta.

FUENTE : XINHUA

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