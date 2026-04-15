China y Rusia instan a reforzar la cooperación multilateral

CIUDAD MCY.- Los Gobiernos de China y Rusia reafirmaron sus lazos de cooperación bilateral en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el presidente chino, Xi Jinping, sostuvieron una reunión este miércoles en Beijing con el fin de fortalecer la cooperación política y económica en un contexto marcado por conflictos regionales.

Lavrov resaltó que las relaciones entre Moscú y Beijing “desempeñan un papel estabilizador en los asuntos mundiales” y comentó que este tipo de reuniones constituyen un precedente necesario para promover el respeto mutuo y la sostenibilidad, relegando los conflictos y turbulencias a un segundo plano.

El encuentro forma parte de la agenda diplomática de Lavrov en Asia. Previo a su reunión con el presidente Xin Jinping, sostuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, para abordar las consecuencias internacionales del conflicto de la coalición israelí-estadounidense contra Irán, así como la crisis en Ucrania.

Lavrov denunció los intentos de desmantelar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) con el fin de limitar la cooperación bilateral entre Moscú y Beijing, restringiéndola únicamente a bloques regionales.

Por su parte, el presidente del gigante asiático instó a reforzar la cooperación multilateral, defender y practicar firmemente el multilateralismo, unir esfuerzos orientados a reavivar la autoridad y vitalidad de la ONU, participar en una coordinación y cooperación más estrechas en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghai y del bloque Brics, e impulsar el desarrollo del orden internacional en una dirección más justa y razonable.

Además, criticó lo que denominó “juegos peligrosos” de Occidente en puntos como Taiwán, el mar de la China Meridional y la península coreana. En ese sentido, hizo un llamado para consolidar una arquitectura de seguridad continental euroasiática para garantizar la estabilidad regional frente a las presiones externas, sobre todo de Estados Unidos.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA