Chris Wright : «Muchas inversiones de EE.UU. aumentarán la prosperidad de venezolanos y estadounidenses»

El secretario de Energía de los Estados Unidos se reunirá este miércoles con Delcy Rodríguez y otras autoridades nacionales del área petrolera en el marco del acuerdo energético entre ambos países

CIUDAD MCY.-«Queremos ver muchas inversiones provenientes de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad para los venezolanos y los estadounidenses y para los consumidores de energía», afirmó Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, a su llegada al aeropuerto de Maiquetía.

El funcionario norteamericano explicó que la estrategia central de la administración estadounidense es impulsar el flujo de capital privado mediante la participación de múltiples empresas en el sector energético venezolano. Su visita obedece a la suscripción formal de la alianza estratégica en materia de hidrocarburos entre ambos países.

Durante su declaración a los medios, Wright señaló que existen «importantes acuerdos» en curso en materia de hidrocarburos y destacó un ambiente de confianza en las negociaciones.

Para este miércoles están programadas reuniones de trabajo con autoridades venezolanas, encabezadas por la presidenta Delcy Rodríguez, en las que se prevé la concreción de anuncios oficiales.

TÉRMINOS DEL ACUERDO ENERGÉTICO

La visita de Wright se produce tras la publicación por parte de la Casa Blanca de los términos del acuerdo petrolero suscrito entre ambos países. Según los documentos difundidos por la administración del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense explotará más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo en territorio venezolano.

Asimismo, la administración estadounidense detalló que las autoridades venezolanas otorgaron a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones a 100 años para la explotación de 17 campos petrolíferos. NABEP opera actualmente como la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL