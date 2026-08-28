CICPC fortalece investigación penal y efectividad policial en encuentro de alto nivel

CIUDAD MCY.- El Consejo Directivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sostuvo un encuentro estratégico de alto nivel junto a los directores de línea de la institución, con el objetivo fundamental de optimizar las capacidades de respuesta y elevar los estándares de atención al pueblo venezolano.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades evaluaron minuciosamente los índices de efectividad policial, los avances en materia de investigación criminalística y el despliegue de los ejes operativos a nivel nacional.

La reunión liderada por el director nacional de esta policía de investigación, comisario Douglas Rico, sirvió para trazar nuevas directrices orientadas a perfeccionar la operatividad técnico-científica y reordenar las estrategias preventivas en el territorio nacional.

Vale acotar que el compromiso institucional se centra en consolidar una gestión criminalística más eficiente, moderna y articulada con las comunidades, para garantizar la paz social y la protección integral de la ciudadanía mediante el combate frontal contra el delito.

FUENTE : AVN

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