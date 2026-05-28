Cierre de la frontera por elecciones en Colombia

CIUDAD MCY.- Organismos colombianos de seguridad confirmaron el cierre de la frontera con Venezuela debido a las elecciones presidenciales previstas para este domingo 31 de mayo.

La restricción al movimiento fronterizo se ejecutará a partir del sábado 30 de mayo desde las siete de la noche y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las siete de la mañana. En ese lapso, no se permitirá ningún tipo de tránsito por los distintos pasos habilitados de lado y lado de ambos territorios que tienen frente común.

El Gobierno colombiano expidió el decreto 0188, en el cual se informa de la movilización de cuerpos de seguridad en la zona fronteriza con el fin de impedir el paso de personas por las trochas, en lo que corresponde al corredor que enfrenta las poblaciones del estado Táchira con el departamento neogranadino de Norte de Santander.

Los colombianos elegirán este domingo al sucesor del presidente Gustavo Petro, con el candidato de la tolda oficialista Iván Cepeda liderando todas las encuestas, aunque sin la suficiente proyección de votos para ganar los comicios en la primera vuelta.

Del lado venezolano, los colombianos inscritos en el Consulado de San Antonio empezaron a ejercer su derecho al sufragio a partir del pasado lunes 25 de mayo, y estará habilitado para tal fin, hasta el domingo 31, día central de estos comicios.

En la sede de este consulado también podrán sufragar, pero de lunes a sábado, los colombianos inscritos en Barinas, San Fernando de Apure, Guasdualito, El Amparo y Rubio.

Ya el domingo, deben acudir a las urnas de sus respectivos centros de votación ubicados en territorio colombiano por lo que deben tomar las previsiones por el cierre fronterizo.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA