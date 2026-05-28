Congreso de Brasil vota reforma para reducir la jornada laboral

CIUDAD MCY.- Uno de los ejes centrales del proyecto es el período de transición. La reducción de la jornada laboral se implementará en dos fases: a los 60 días de la entrada en vigor, la jornada semanal pasará de 44 a 42 horas bajo el esquema 5×2. Posteriormente, tras 12 meses adicionales, se completará la disminución a 40 horas semanales, para un total de 14 meses de transición.

Así lo informó este miércoles la comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil, encargada de la iniciativa que ha suscitado un amplio debate en los ámbitos político, sindical y empresarial del país.

El dictamen unifica las propuestas de los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG) y Erika Hilton (Psol-SP), quienes originalmente planteaban una semana laboral de 36 horas. No obstante, un acuerdo en la Cámara fijó el límite en 40 horas semanales como punto de consenso político.

El texto modifica el artículo 7 de la Constitución Federal para establecer que la jornada laboral no podrá exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta semanales, manteniendo la posibilidad de pago por horas extraordinarias. Asimismo, se preservan los convenios colectivos para sectores con dinámicas laborales específicas, como salud, seguridad y transporte, además de esquemas como el turno 12×36.

FUENTE: CIUDAD CCS

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