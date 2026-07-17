Cinemateca Nacional inicia traslado preventivo de su archivo y reactiva programación

CIUDAD MCY.- Tras los sismos registrado el pasado 24 de junio, la Cinemateca Nacional activó de inmediato los protocolos de inspección para evaluar las áreas que albergan el material fílmico, documental y patrimonial. El resultado de los informes preliminares arrojó que las colecciones no sufrieron daños. No obstante, por compromisos detectados en la infraestructura, se coordinó con otras instituciones del Estado el traslado preventivo y resguardo temporal de los materiales más vulnerables.

Los trabajos de protección priorizarán la Cava de Preservación de Matrices Fílmicas, con cerca de seis mil latas de película en 16mm y 35mm, y el acervo de carteles y fotografías. Cada etapa será documentada por los especialistas e informada con transparencia.

Por otra parte, la programación académica y fílmica se retomó este miércoles 15 de julio en la red de salas activas del país. Sin embargo, la Sala Cinemateca Macuto (La Guaira) aún permanece fuera de programación debido a que su personal e instalaciones están integrados en labores de apoyo en los campamentos temporales de la entidad.

La Cinemateca Nacional reitera así su compromiso con la memoria audiovisual y la solidaridad con las familias venezolanas afectadas.

FUENTE: VTV

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