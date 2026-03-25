Cleba aprueba recursos para la salud y avanza en organización de los adultos mayores

El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua autorizó el crédito adicional destinado al sector salud y recibió a distintos representantes de los movimientos de adultos mayores

CIUDAD MCY .- Este 24 de marzo se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua. Esta jornada, liderada por la legisladora Katiana Hernández, inició con la aprobación de las actas de sesiones anteriores y dio paso a una agenda marcada por la participación social junto con el reconocimiento a las labores de seguridad en la entidad.

Durante la lectura de la correspondencia recibida, la secretaría dio a conocer la cantidad que se requerirá para un crédito adicional que corresponde a la suma de 31.724.993 bolívares. Estos recursos, fueron aprobados de forma unánime por los legisladores presentes y serán transferidos a la Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud) para garantizar el funcionamiento operativo correspondiente al mes de marzo, fortaleciendo de esta manera la atención médica en los 18 municipios del estado.

Uno de los temas centrales de la sesión fue el derecho de palabra otorgado a los movimientos de adultos mayores. El legislador Wilfredo Merchán destacó que Aragua cuenta actualmente con un promedio de 150.000 adultos mayores organizados en cerca de 9.000 círculos de abuelos.

En este sentido, se anunció la creación de una comisión promotora encargada de actualizar el reglamento que rige al Parlamento del Adulto Mayor, el cual no ha sido renovado en dos décadas.

“Buscamos un proceso inclusivo donde los abuelos de municipios como Urdaneta y Camatagua se sientan representados”, señaló Merchán.

Asimismo, la legisladora Anni Ramírez informó que este 25 de marzo iniciará el Plan AMA, una fase regional de difusión contra el abandono y maltrato al adulto mayor.

Por otro lado, en el ámbito ambiental y de seguridad, se solicitó un acuerdo de cámara para felicitar y agradecer la labor de Protección Civil, Bomberos de Aragua, guarda parques y voluntarios, quienes lograron controlar los recientes incendios en el Parque Nacional Henri Pittier.

Por su parte, la legisladora Katy Rivero hizo entrega al Parlamento de un reconocimiento otorgado por la Sundde Aragua, en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, destacando el compromiso del Cleva con la justicia económica en el estado.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CIUDAD MCY