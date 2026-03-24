Gobierno de Aragua arrancó el plan «Asfalta tu Condominio»

Además de supervisar el lanzamiento de esta iniciativa, las autoridades escucharon las sugerencias de los vecinos y anunciaron una proyección para este 2026

CIUDAD MCY.- En un encuentro directo con los habitantes de la urbanización San Jacinto, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, realizó este martes el lanzamiento oficial del plan «Asfalta tu Condominio». Esta iniciativa, enmarcada en la Segunda Transformación del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, busca atender de manera integral la vialidad interna y los servicios de las zonas residenciales organizadas de la entidad.

La mandataria regional estuvo acompañada por el secretario de la Segunda Transformación, Rodolfo Ramírez; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; y el enlace regional para la atención de vecinos, Ángelo Bernal, quienes destacaron que este plan es el resultado de un censo que ya cuenta con un registro de al menos 80 mil personas.

La Gobernadora explicó que el objetivo primordial del plan «Asfalta tu Condominio» es acercarse a los ciudadanos sin distinciones políticas, priorizando siempre la calidad de vida y la paz democrática. Detalló que el despliegue responde a los compromisos adquiridos previamente con las comunidades, y que la experiencia acumulada en el municipio Santiago Mariño servirá de base para extender este modelo a todo el territorio aragüeño.

Actualmente, el ejecutivo regional tiene definidos 437 condominios que recibirán atención según sus necesidades específicas, contando además con el respaldo del Gobierno Nacional para agilizar la certificación de juntas ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren) y facilitar financiamientos para fortalecer los servicios públicos.

ANUNCIOS 2026

En cuanto a la proyección de obras para el año 2026, la gobernadora ofreció un balance del primer trimestre resaltando avances significativos en infraestructura y salud para la Gran Maracay. En materia de transporte, se mantienen los esfuerzos para la culminación de los terminales de Oriente y Occidente, sumado a la optimización del sistema de Metrobús Maracay.

Simultáneamente, en el área de recreación, se proyecta para la zona de San Jacinto el levantamiento de un nuevo complejo deportivo y espacios destinados exclusivamente a la convivencia de la familia.

El fortalecimiento del sistema de salud pública también ocupó un lugar central en los anuncios, confirmándose la llegada del equipamiento para tres nuevos quirófanos en el Hospital José María Carabaño Tosta.

Este avance permitirá consolidar dos hospitales tipo 4 en el estado. Asimismo, la gestión regional trabaja en la adecuación de la Maternidad Integral de Aragua con el fin de desconcentrar las áreas de neonatología y pediatría del Hospital Central de Maracay, optimizando así la ruta materno-infantil. Finalmente, la gobernadora reafirmó el compromiso de entregar obras tangibles que beneficien a toda la colectividad, trabajando de la mano con las secretarías y las empresas del estado.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA