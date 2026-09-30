Club Élite participó en la Copa Cámara de Comercio en Puerto Cabello

CIUDAD MCY.-El Club Élite compitió en la Copa Cámara de Comercio, realizada en playa La Rosa, Puerto Cabello. La delegación obtuvo varios lugares en el podio y posiciones destacadas en sus respectivas categorías y pruebas.

La información fue suministrada por el presidente del club, Abelardo Ojeda, quien felicitó a los atletas por su participación y señaló que la organización continuará trabajando para mejorar sus resultados.

“Felicito a cada uno de nuestros atletas por el esfuerzo y la dedicación que demostraron en esta competencia. Seguiremos trabajando para que el Club Élite continúe creciendo y alcance mejores resultados”, expresó Ojeda.

En los resultados, Sophia Guerrero obtuvo el primer lugar en Juvenil A; José Cazorla, Luis Delgado y Deysis Possamai alcanzaron el segundo lugar en Máster; Pedro Peña, Valentina Mora y Ezequiel Pérez ocuparon el cuarto puesto; Aquiles Malavé y Lorenzo Montilla, el quinto; Aarón Pérez, el sexto; Isabel Montilla, el séptimo; y María Martínez, el noveno.

Gabriel Torres ocupó el puesto 13 y obtuvo el primer lugar en la prueba de 3 kilómetros.

NOTA DE PRENSA

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