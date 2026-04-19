CNAC impartirá taller de fotografía en Aragua

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer las capacidades técnicas de los realizadores audiovisuales de las regiones del país, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) anunció la realización del taller presencial “Fotografía e Iluminación en el Cine”, que se llevará a cabo en la ciudad de Maracay, estado Aragua, durante el mes de abril.

​La actividad académica estará bajo la tutoría del reconocido facilitador José Daniel Peña, quien compartirá sus conocimientos sobre el manejo de la luz y la composición visual, pilares fundamentales en la creación de la estética cinematográfica.

​El taller se desarrollará durante tres jornadas intensivas:

​Fechas: Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026.

​Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

​Sede: Instalaciones de la Universidad Nacional Abierta (Centro Local Aragua).

​Bajo una modalidad estrictamente presencial y gratuita, esta iniciativa busca democratizar el acceso al conocimiento especializado. Para participar, solo se requiere ser mayor de 18 años y tener disposición para el aprendizaje práctico en el área.

​Esta capacitación forma parte de las políticas de descentralización de la enseñanza del cine en el país, con el fin de que talentos locales de Aragua reciban instrucción de alto nivel sin costo alguno. Se recomienda a los interesados asistir puntualmente, dado el carácter intensivo de la programación.

FUENTE: MPPC

FOTO: CORTESÍA