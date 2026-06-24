COI crea una beca de 10.000 dólares para todos los deportistas olímpicos

CIUDAD MCY.- El Comité Olímpico Internacional (COI), a través del exbaloncestista español Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas, ha anunciado este miércoles, durante la 146 Sesión del organismo celebrada en Lausana (Suiza), la creación de una beca de 10.000 dólares a la que podrán optar, por primera vez en la historia, todos los deportistas que participen en unos Juegos Olímpicos.

La beca se ha creado para apoyar la carrera deportiva o la transición profesional de los deportistas olímpicos. Se ha destinado un fondo de 140 millones de dólares por Olimpiada.

Los primeros deportistas en beneficiarse de esta iniciativa serán los olímpicos que compitan en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Se trata de una de las primeras medidas adoptadas en el marco estratégico «Fit for the Future Olympian Grant» para encontrar formas nuevas y complementarias de apoyar a los deportistas en sus proyectos deportivos a largo plazo o en su transición profesional. «Con este nuevo fondo, el COI cumple de inmediato su compromiso», indica el organismo.

La subvención «Fit for the Future Olympian Grant» complementa los programas de apoyo ya existentes. Se prevé que, aproximadamente, 14.000 deportistas olímpicos por Olimpiada puedan optar a una subvención de 10.000 dólares estadounidenses por cada edición de los Juegos Olímpicos en la que compitan.

El COI informa de que la beca se entregará a través de las estructuras existentes de los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

«Si un deportista olímpico decide no solicitar esta subvención, su asignación permanecerá en el fondo para beneficiar a futuros deportistas olímpicos. La subvención no reducirá ni restará valor al apoyo ya existente que proporciona el COI a los CON, las Federaciones Deportivas Internacionales (FI), los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos (COJO) o Solidaridad Olímpica», agrega.

«Esta subvención estará disponible para todos los deportistas olímpicos. No solo para los medallistas. No solo para los atletas de determinados países. Para todos los deportistas olímpicos. Porque, aunque el recorrido de cada atleta es diferente, todos los atletas olímpicos han hecho sacrificios para llegar al escenario olímpico», explicó Gaso.

«Años de dedicación. Años de duro trabajo. Años de creer en un sueño. No se trata de un premio en metálico. Se trata de reconocer el camino recorrido y el compromiso que se necesita para convertirse en un deportista olímpico», agrega.

EL COI trata de «reconocer que cada deportista olímpico forma parte de la comunidad olímpica, y de rendir homenaje a quienes nos han precedido y han allanado el camino, para que las generaciones actuales y futuras de deportistas olímpicos puedan beneficiarse de ello», añade Gasol.

Podrán optar a la subvención todos los deportistas que hayan participado en los Juegos Olímpicos con una acreditación Aa, a partir de Milán-Cortina 2026.

La subvención está destinada exclusivamente a los deportistas olímpicos. Los participantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) no pueden optar a ella.

Todos los atletas olímpicos podrán optar a ella, siempre que no hayan cometido ninguna infracción de las normas antidopaje ni hayan infringido el Código Ético del COI, las Condiciones de Participación o la Carta Olímpica.

«El COI trabajará ahora en el mecanismo de solicitud y concesión de la subvención con el objetivo de abrir el proceso de solicitud para Milán-Cortina 2026 a finales de este año, y que los primeros pagos se realicen en 2027», indica el organismo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA