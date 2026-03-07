Colombia define este domingo la nueva conformación de su Poder Legislativo

CIUDAD MCY.- Colombia celebra este domingo elecciones legislativas con el objetivo de renovar el Congreso para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2030.

La jornada electoral determinará la correlación de fuerzas en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, funcionando como un indicador político previo a los comicios presidenciales fijados para el 31 de mayo.

Los resultados de esta votación establecerán el balance entre las diferentes corrientes de izquierda, centro y derecha en el país. El proceso ocurre en un contexto de debate sobre las reformas promovidas por la administración del presidente Gustavo Petro, cuya gestión finaliza el próximo 7 de agosto.

La actual estructura del Congreso presenta una fragmentación derivada de los resultados obtenidos en el año 2022. En el Senado, la coalición Pacto Histórico mantiene la bancada individual más numerosa con 20 de los 108 escaños, seguida por el Partido Conservador con 15, el Partido Liberal con 14, y las agrupaciones Alianza Verde-Centro Esperanza y Centro Democrático con 13 curules cada una. Por su parte, Cambio Radical dispone de 11 puestos y el Partido de la U cuenta con 10 representaciones.

En la Cámara de Representantes, compuesta por 188 integrantes, el Partido Liberal posee 32 asientos, mientras que el Pacto Histórico y el Partido Conservador cuentan con 25 cada uno. El Centro Democrático y Cambio Radical registran 16 escaños respectivamente. Esta distribución obligó al Ejecutivo a gestionar su agenda mediante coaliciones variables que presentaron debilitamientos durante el debate de las reformas de salud, trabajo y pensiones.

Para el periodo 2026, el Pacto Histórico busca incrementar su presencia parlamentaria para respaldar su agenda y la candidatura de Iván Cepeda. En el sector de la oposición, el Centro Democrático intenta recuperar espacios legislativos con la participación del expresidente Álvaro Uribe en las listas. Los partidos tradicionales mantienen su relevancia debido a su estructura territorial y capacidad de concertación.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA