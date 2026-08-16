Colombia: Familias de Bogotá activan centros de acopio en casas para afectados por sismo

CIUDAD MCY.- Cientos de familias de Bogotá (Colombia) activaron en sus viviendas centros de acopio temporales para ayudar con la recolección y distribución de alimentos e insumos para los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes.

La articulación ciudadana involucra a residentes, guardias de seguridad y personal de servicios generales de conjuntos residenciales. Jorge Castro, un ciudadano que trasladó donaciones desde el municipio conurbado de Soacha, explicó la dinámica de participación: «Nosotros llegamos a un conjunto residencial donde ya tenían en la administración todas estas ayudas, las cargamos a la camioneta y las trajimos el día de hoy. Todos los residentes del conjunto, de todos los apartamentos, llevaron un poco de sus mercados».

Castro destacó el resultado de la movilización popular. «Esto ha sido sin precedentes. Personas que incluso a veces no tienen mucho que dar, pero que lo están dando todo en estos momentos», contó y envió un mensaje a los damnificados: «Que sean muy resilientes en todo lo que hacen, que hay un Dios que todo lo ve y cada esfuerzo que hacen día a día los hace mucho más fuertes».

Los espacios habilitados en la capital de Colombia reciben alimentos no perecederos, elementos de higiene corporal, ropa, colchonetas y frazadas para el hospedaje y descanso de quienes perdieron sus viviendas y pertenencias.

FUENTE: TELESUR

FOTO: CORTESÍA